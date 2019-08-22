اونلاين | Elstora بلس: الآن مشاهدة مباراة الاهلي والعدالة بث مباشر Livehd7 يلا شوت حصري ماتش الاهلي ضد ضمك كورة اونلاين Al Somah

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شاهد البث المباشر لمواجهة فريق أهلي جدة مع فريق العدالة اليوم الخميس 22/8/2019، والتي ستقام في الساعة 7:50 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين LIVE7HD.

كورة جول ويسعى فريق أهلي جدة السعودي في تحقيق الفوز، من أجل تحقيق بداية جيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للتويج باللقب الغائب في نهاية الموسم الحالي YALA LIVE.

كورة أونلاين ويريد فريق العدالة الصاعد حديثا لبطولة الدوري السعودي للمحترفين للبقاء هذا الموسم في البطولة، وعدم الهبوط مجددا لدوري الدرجة الثانية والحفاظ على مكانه مع الكبار KOORA ONLINE.

تابع المباراة بين فريق أهلي جدة وفريق العدالة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين KOORA STAR، وكان فريق النصر قد حقق لقب البطولة في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع فريق الهلال COOL KORA.