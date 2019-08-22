اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر كورة لايف yalla shoot ماتش أهلي جدة اليوم KSA Sport HD2 مباشرة يوتيوب stream

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر كورة لايف yalla shoot ماتش أهلي جدة اليوم KSA Sport HD2 مباشرة يوتيوب stream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الكرة العربية، للعودة مجددا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، عندما تفتتح أولى جولاته اليوم بمواجهتي النصر أمام ضمك، وأهلي جدة أمام العدالة.

وتتجه الأنظار لملعب الملك عبدالله بجدة، لمشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بالجولة الإفتتاحية.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:- محمد العويس.

خط الدفاع: حسين عبدالغني - محمد آل فتيل - زوكانوفيتش - عبدالله تارمين.

Advertisements

خط الوسط:- سلمان المؤشر - سوسزا - علي الأسمر - عبدالفتاح عسيري.

خط الهجوم:- دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش.

وتقام المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الخميس، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات السعودية الرياضية.

وتشاهد المباراة عبر كورة لايف KOOOORA STAR، YALLA SHOOOOOT، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة لمتابعيه بمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبث مباشر.

ويسعى أهلي جدة السعودي، لانطلاقه قوية بالدوري خاصة بعد الخروج المخيب من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارته ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الانتصار فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليودع البطولة.