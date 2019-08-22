اونلاين | بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي ضد العدالة (SPL) مشاهدة مباراة الاهلي رابط جودة عالية HD يلا شوت بلس ماتش Al-Ahli

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي ضد العدالة (SPL) مشاهدة مباراة الاهلي رابط جودة عالية HD يلا شوت بلس ماتش Al-Ahli والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي ضد العدالة في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين (SPL) كورة لايف، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والعدالة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موسم 2019-2020 ONLINE.

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد العدالة في الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (SPL) في تمام الساعة 7:50 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 8:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 5:50 بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابع لايف (AL-AHLI) علي كورة ستار.

من المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: (محمد العويس - حسين عبدالغني - محمد آل فتيل - زوكانوفيتش - عبدالله تارمين - سلمان المؤشر - سوسزا - علي الأسمر - عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش)

سيكون البث التليفزيوني لمباراة الأهلي والعدالة متاح اليوم الخميس 22-8-2019 بدون تقطيع، عبر قناة KSA SPORT السعودية، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر KORA STAR لمباريات الدوري السعودي عبر KORA GOAL ومن خلال الروابط المتوفرة عبر موقعنا.