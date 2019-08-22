اونلاين | KSA - يوتيوب بلس| بث مباشر مباراة الأهلي والعداله كورة لايف| يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي والعدالة الاسطورة PLUS رابط مباش

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يعود الدوري السعودي من جديد في نسخة جديدة تنطلق بمواجهة الأهلي أمام نظيره فريق العدالة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في السادسة مساء اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 ميلادياً وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19 مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر كورة لايف.

تشكيل الأهلي السعودي أمام العدالة:

محمد العويس في حراسة المرمى.

حسين عبدالغني - محمد آل فتيل - زوكانوفيتش - عبدالله تارمين في الدفاع.

سلمان المؤشر - سوسزا - علي الأسمر - عبدالفتاح عسيري في الوسط.

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دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش في الهجوم.

دوري بلس مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر:

يفتتح الأهلي مشواره فى الدوري السعودي امام فريق العدالة، بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله، ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي والعدالة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي والعدالة عبر قناة السعودية الرياضية في بث مباشر وذلك في السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية السابعة مساءا بتوقيت السعودية.