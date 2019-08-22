اونلاين | Dawri Plus - یلا شوت مشاھدة مباراة الأھلي والعدالة بث مباشر الأسطورة رابط مباراة الأھلي السعودي والعدالة مباشرة الآن

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد العدالة بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي وضيفه العدالة، في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الثامنة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد العدالة حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد العويس

في الدفاع: حسين عبدالغني - محمد آل فتيل - زوكانوفيتش - عبدالله تارمين

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في الوسط: سلمان المؤشر - سوسزا - علي الأسمر - عبدالفتاح عسيري

في الهجوم: دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام نظيره العدالة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج الآسيوي من دور الستة عشر أمام مواطنه الهلال، بعد تلقيه الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وكان الراقي السعودي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما نجح في خطفه من الشباب في الجولة الأخيرة بالبطولة، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد العدالة بث مباشر kora live، بينما يتطلع العدالة الصاعد حديثًا للدوري السعودي المحترفين لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الراقي، حيث تمكن العدالة من التأهل للبطولة بعد احتلاله المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي.