اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والعدالة بث مباشر يلا شوت KSA دوري بلس رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة

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تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 إلى ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام السابعة إلا خمس مساءً لمتابعة مباراة الأهلي والعدالة. يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر بدون تقطيع في الدوري السعودي، يلا كورة تابع ماتش الأهلي والعدالة بجودة عالية في أولي مبارياته في الدوري السعودي، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن.

تنطلق مباراة الأهلي والعدالة في تمام الساعة السابعة إلا خمس مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة إلا خمس مساءً بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport. من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد العويس

الدفاع : حسين عبدالغني ومحمد آل فتيل وزوكانوفيتش وعبدالله تارمين

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خط الوسط : سلمان المؤشر وسوسزا وعلي الأسمر وعبدالفتاح عسيري

الهجوم :دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش

ستقوم قناة KSA Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والعدالة عبر موقع الخليج 365 الرياضي وKSA Sport

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