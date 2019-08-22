اونلاين | يلا شوت KSA HD مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث مباشر دوري بلس الاسطورة ماتش الاهلي اليوم ضد العدالة اونلاين plus

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي امام فريق العدالة كورة لايف kora live وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم الخميس 22 أغسطس 2019 وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 yalla shoot live يلا شوت لايف.

يبدأ الاهلي السعودي مشواره فى منافسات الدوري امام فريق العدالة، كورة اون لاين kora online بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله yalla shoot live يلاشوت لايف

ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب غشممش ساخخف بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون كورة هاي اتش دي kora high hd live

التكشيل المتوقع للاهلي السعودي امام العدالة yalla shoot

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في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع : حسين عبدالغني - محمد آل فتيل - زوكانوفيتش - عبدالله تارمين

في خط الوسط: سلمان المؤشر - سوسزا - علي الأسمر - عبدالفتاح عسيري

في خط الهجوم: دجانيني تافاريس - دانييل أليكسيتش