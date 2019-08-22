رياضة | تدريبات الزمالك.. غياب حفني وتعليمات ميتشو ومران قوي للحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات الزمالك.. غياب حفني وتعليمات ميتشو ومران قوي للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق مران الفريق الاول بأداء اللاعبين لفقره تأهيل خفيفة لمده 15 دقيقه تحت قياده انطونيوو مدرب الاحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني ، جلسة سريعه مع اللاعبين بمنتصف الملعب بحضور معاونيه ،شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها بالتدريبات

قام ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، بتخصيص برنامج تأهيل خاص لثلاثي الحراس محمد عواد ومحمد ابوجبل وموحمد صبحي.

وتواجد طاهر وثلاثي الحراس بالملعب قبل انطلاق المران بربع ساعة ويسعي طاهر بالوصول بالثلاثي الي اعلى مستوى بدني.

وحصل أيمن حفني لاعب الفريق، على راحه من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وفضل الجهاز الفني اداء اللاعب لبرنامج تأهيلي بجمانيزيوم النادي وعدم خوضه التدريبات الجماعية ، وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة.

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وقام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، بتقسيم لاعبي الابيض إلى مجموعتين على هامش المران المقام ، لأداء حصة فنية عقب انهاء فقرة التدريبات التأهيلية .

وادت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمي صغير خلالها .

و قاد ميتشو مجموعه بنفسه ، بينما قاد الثنائي ايمن عبدالعزيز واحمد عبد الرؤوف مجموعة آخرى.

وحرص المدير الفني ، على ايقاف التقسيمة اكثر من مرة، وذلك لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية اثناء المران.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.