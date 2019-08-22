رياضة | معاذ عزت يكتفي بفضية تحت ٥٤ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاذ عزت يكتفي بفضية تحت ٥٤ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى البطل المصري معاذ عزت بحصد الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.

وخسر اللاعب المصري في نهائي وزن تحت ٥٤ كجم أمام بطل تونس محمد خليل بنتيجة ٤٧-١٠ لصالح بطل تونس ليتوج بطل تونس بالذهبية.

وقدم معاذ عزت بطولة قوية ونجح في العبور ببراعة إلى النهائي حيث عانى من خلع في الكتف وتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور حسن كمال وعالج اللاعب ليخوض النهائي مصابا.