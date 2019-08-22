رياضة | بالصور- هداية ملاك تحصد ذهبية تحت ٦٧ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور- هداية ملاك تحصد ذهبية تحت ٦٧ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو.

وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت ٦٧ كجم، بنتيجة ٢٠-٠، لتحصد الذهب.

وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية بسبب تصنيفها المتقدم، وشقت طريقها حتى النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.