رياضة | ميسون تفوز بذهبية تحت ٧٣ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسون تفوز بذهبية تحت ٧٣ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت البطلة المصرية ميسون طلبة بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو بإطار دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفازت ميسون طلبة بذهبية وزن تحت ٧٣ كجم على منافستها التونسية أماني ليوني، لتضيف بطلة التايكوندو ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية في الألعاب الإفريقية.

وجاءت المباراة قوية على الصالة المغطاة بمركب مولاي عبد الله بمدينة الرباط حيث انتهت بنتيجة ٧-٣ لصالح بطلة مصر.