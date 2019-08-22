رياضة | مارشيال يكشف سر تفاهمه مع راشفورد

تحدث النجم الفرنسي أنتوني مارشيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول علاقته وتفاهمه مع زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد داخل الملعب.

وقال مارشيال: "نتنافس أنا وراشفورد في تدريبات الفريق لنرى من يُسجّل أهدافًا أكثر، ننظر لحُسن الإنهاء وعدد الأهداف. أتفوّق عليه أحيانًا وتميل الكفة له في أوقات أخرى".

وأضاف اللاعب الفرنسي قائلاً: "يحب راشفورد اللعب كمهاجم في المنتصف وأنا أفضّل هذا الدور كذلك ولكن لا يمنع أن أسقط للخلف أو أذهب للجناح".

واختتم بقوله: "نحن نتبادل المراكز خلال المباراة. أترك راشفورد يقود الفريق في خط المقدمة في بعض الفترات، ذلك يساعدنا في زعزعة خطوط الدفاع وآمل أن نواصل هذا العمل خلال الموسم كاملًا".