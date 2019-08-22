رياضة | مارشيال يكشف سر تفاهمه مع راشفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارشيال يكشف سر تفاهمه مع راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث النجم الفرنسي أنتوني مارشيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول علاقته وتفاهمه مع زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد داخل الملعب.
وقال مارشيال: "نتنافس أنا وراشفورد في تدريبات الفريق لنرى من يُسجّل أهدافًا أكثر، ننظر لحُسن الإنهاء وعدد الأهداف. أتفوّق عليه أحيانًا وتميل الكفة له في أوقات أخرى".
وأضاف اللاعب الفرنسي قائلاً: "يحب راشفورد اللعب كمهاجم في المنتصف وأنا أفضّل هذا الدور كذلك ولكن لا يمنع أن أسقط للخلف أو أذهب للجناح".
واختتم بقوله: "نحن نتبادل المراكز خلال المباراة. أترك راشفورد يقود الفريق في خط المقدمة في بعض الفترات، ذلك يساعدنا في زعزعة خطوط الدفاع وآمل أن نواصل هذا العمل خلال الموسم كاملًا".