رياضة | لاعب جديد يغادر البرنابيو.. وسان جيرمان ينقذه من جحيم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يغادر البرنابيو.. وسان جيرمان ينقذه من جحيم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، ساعاته الأخيرة في النادي الملكي، بعدما أكدت تقارير اليوم عن طلبه الرحيل عن الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نافاس بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يبحث عن حارس في ظل فشله بالتعاقد مع دوناروما من ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن نافاس اتفق مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، لكن ريال مدريد طلب 20 مليون يورو على الأقل للتخلي عن حارسه.

وربما يدخل نافاس في الصفقة التي يريدها ريال مدريد من باريس سان جيرمان، بالحصول على البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف.