رياضة | لوكاكو: لهذا السبب أظهر مع المنتخب أفضل من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو: لهذا السبب أظهر مع المنتخب أفضل من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إلى أنه عندما يلعب مع المنتخب البلجيكي تكون الأمور على ما يرام، ومن ثم فإن هناك ثمة خطأ في الأمر، فهل هو ذلك الخطأ ؟

وأضاف نجم النيترازوري الجديد في تصريحات صحفية: "لم ألعب مع مانشستر يونايتد في اخر 6 أسابيع في نهاية الموسم، ثم لعبت للمنتخب بعدها بـ 3 أسابيع وتألقت، لم يشتكي أحد مني هناك".

وواصل: "كنا نعرف أن هناك شخصيات في مناصب عليا في النادي تسرّب الأخبار. نحن لسنا أغبياء. قلت لهم لا يمكن لنا أن نعمل بهذا الأسلوب، ابحثوا عمن يناسب أسلوبكم فلن أكون كبش الفداء دائماً".

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وتابع: "سولشاير ومورينيو مختلفان كليًّا من ناحية الشخصية وكذلك أسلوب اللعب. يريد أولي اللعب الهجومي بسرعة ورتم عاليين، بينما مورينيو أكثر تنظيماً ويحاول استغلال أخطاء الخصم".