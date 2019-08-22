رياضة | السكة تهزم التأمين بهدفين وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة تهزم التأمين بهدفين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور على فريق مصر للتامين بقيادة أكرام عبد المجيد بهدفين مقابل هدف في تجربة مفيدة للفريقين ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق مباريات الموسم المقبل.

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بهدف في الدقيقة 25 من ضربة رأس لعبد الرحمن مسعد من عرضية محمد عبد الفتاح شولا.

سيطر فريق السكة على وسط الملعب واستخلص لاعبي السكة على الكرة بمجرد فقدها وظهر لاعبى التامين بعدم التجانس.

وفي الشوط الثاني تمكن فوزي الكاشف من تسجيل الهدف الثاني لفريق السكة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل محمد مسعود لاعب التأمين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وخاض فريق السكة الحديد المباراة بتشكيل مكون من محمد جمال، محمد احمد، أحمد على، عمرو ابراهيم، عبد العليم السيد، طة زين، فوزي الكاشف، محمد أحمد ريعو، أحمد كشرى، عبد الرحمن مسعد، وأشترك في الشوط الثاني ابراهيم شعلله، أحمد خالد، محمد عاطف، محمد خالد، محمد فارس،

احمد خنخر، مصطفى جلال.

بينما جاء تشكيل مصر للتأمين توفيق أيوب، أسلام حمدى، على جلال، مصطفي أجوجو، عمرو السعيد، عبد الرحمن محمد ، محمد سليمان، محمود السيد،محمد الشيخ ، محمد الديب، أحمد عيد، واشترك في الشوط الثاني محمد مسعود، حسن هاشم ، محمد زكى، فروايله وحسان ابراهيم واحمد ربيع وعكشه.

وصرح كمال اليمنى مدرب عام فريق السكة الحديد بأن أداء الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وأدار المباراة تحكيميا الحكم مصطفى خيرى.