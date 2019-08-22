رياضة | مانشستر يونايتد يضع أموال صفقة لوكاكو تحت تصرف سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضع أموال صفقة لوكاكو تحت تصرف سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي إنتر ميلان الإيطالي، من حسم التعاقد مع النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت أن تضع كامل قيمة بيع لوكاكو (75 مليون جنيه استرليني) تحت تصرف المدرب أولي جونار سولشاير، إن احتاج تعزيز صفوف الفريق في سوق انتقالات يناير القادمة.

وبحسب ما ذكرته مصادر مقربة من النادي الأحمر، فإن سولشاير لا يزال مهتمًا بضم لاعب وسط مبتكر، ومن ثم فإن المدرب سيقيّم وضع الفريق عند افتتاح السوق.