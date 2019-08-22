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رياضة | برشلونة يقدم العرض الثالث لضم نيمار

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يواصل نادي برشلونة الاسباني مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة " ESPN" أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتواصل مع نيمار ووكيل أعماله بشكل يومي لحسم صفقة إنتقاله للنادي الكتالوني هذا الصيف.

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ويريد نادي باريس سان جيرمان تحديد موعد نهائي لبيع "نيمار"، حيث تم رفض عرضين من برشلونة لضم اللاعب، ويستعد النادي الكتالوني لتقديم عرض ثالث خلال أيام.

وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان لم يتلقي أي عروض من أندية أخري غير برشلونة لضم "نيمار".

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي قدم عرضًا للنادي الباريسي لضم "نيمار" هذا الصيف.

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