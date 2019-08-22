رياضة | برشلونة يقدم العرض الثالث لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم العرض الثالث لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الاسباني مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة " ESPN" أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتواصل مع نيمار ووكيل أعماله بشكل يومي لحسم صفقة إنتقاله للنادي الكتالوني هذا الصيف.

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ويريد نادي باريس سان جيرمان تحديد موعد نهائي لبيع "نيمار"، حيث تم رفض عرضين من برشلونة لضم اللاعب، ويستعد النادي الكتالوني لتقديم عرض ثالث خلال أيام.

وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان لم يتلقي أي عروض من أندية أخري غير برشلونة لضم "نيمار".

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا للنادي الباريسي لضم "نيمار" هذا الصيف.