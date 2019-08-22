انت الان تتابع بعد "شد وجذب".. برشلونة يحدد مصير راكيتيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

راكيتيتش سيبقى مع برشلونة حتى عام 2021

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، أن الكرواتي، إيفان راكيتيتش، لن يغادر ناديه برشلونة هذا الصيف، رغم العروض الكثيرة التي ربطته بكبار أوروبا هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش (31 عاما) أكد مرارا رغبته في البقاء في كامب نو رغم كل العروض التي أبدت اهتماما به.

وأضافت أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان آخر الذين حاولوا الفوز بخدمات اللاعب الكرواتي، الأسبوع الماضي.

Advertisements

وأشارت إلى أن قرار برشلونة يتسق مع موقف راكيتيتش، إذ رفض بحزم العروض المقدمة إليه.

ولم يرحل راكيتيتش عن النادي الكتالوني، لأسباب عديدة، منها أنه لا يريد الانتقال قبل انتهاء عقده في عام 2021.

ومن بين الأندية التي طالبت التعاقد مع اللاعب الوسط الكرواتي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي.