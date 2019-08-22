انت الان تتابع بعد "شد وجذب".. برشلونة يحدد مصير راكيتيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، أن الكرواتي، إيفان راكيتيتش، لن يغادر ناديه برشلونة هذا الصيف، رغم العروض الكثيرة التي ربطته بكبار أوروبا هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش (31 عاما) أكد مرارا رغبته في البقاء في كامب نو رغم كل العروض التي أبدت اهتماما به.
وأضافت أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان آخر الذين حاولوا الفوز بخدمات اللاعب الكرواتي، الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن قرار برشلونة يتسق مع موقف راكيتيتش، إذ رفض بحزم العروض المقدمة إليه.
ولم يرحل راكيتيتش عن النادي الكتالوني، لأسباب عديدة، منها أنه لا يريد الانتقال قبل انتهاء عقده في عام 2021.
ومن بين الأندية التي طالبت التعاقد مع اللاعب الوسط الكرواتي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "شد وجذب".. برشلونة يحدد مصير راكيتيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.