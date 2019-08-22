بعد الهزيمة.. مدرب ضمك: النصر فريق قوي ولم نستعد بشكل جيد #النصر_ضمك

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

قال مدرب فريق ضمك، السيد محمد الكوكي، إن فريقه خاض مباراة صعبه وقوية أمام حامل اللقب، مضيفا: “كانت الرهبة موجودة لدى اللاعبين”.

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وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة فريقه أمام النصر والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل لاشيء: “الاستعداد لم يكن كاملا لدينا بسبب انضمام بعض اللاعبين في وقت متأخر للمعسكر في تونس وكان ينقصنا اللمسة الأخيره لكن جميع هذه الأخطاء لابد أن نصححها في المرحلة المقبلة من أجل الحصول على 3 نقاط”.

وعن لاعبي النصر، قال: “النصر يملك لاعبين بأسماء قوية مثل امرابط وحمدالله والبرازيلي جوليانو قادرين أن يعملوا الفارق في أي وقت خاصة حمدالله الذي سجل هدفا كلاسيكيا حيث يتميز بالتمركز الذي يساعده على التسجيل”.

في السياق، قال مدرب النصر البرتغالي فيتوريا: “مباراة أولى صعبة تجاوزناها بالحصول على 3 نقاط وهذا هو الأهم وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر لكن لم يحالفنا الحظ وفي الشوط الثاني كان الهدف لدينا توازن الفريق وهذا هو الأهم أما بخصوص إصابة حمدالله سيخضع للفحوصات وستتضح في الأيام القادمة”.