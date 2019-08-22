الكشف عن إصابة حمد الله في مباراة النصر وضمك

الخميس 22 أغسطس 2019

كشفت تقارير صحفية عن تعرض عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، لإصابة خفيفة، أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام ضمك.



وحقق النصر فوزًا على ضمك بنتيجة (2-0)، ووقع حمد الله على الهدف الثاني في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2019-2020".

وذكرت التقارير أن التشخيص المبدئي لحمد الله، قد أثبت إصابته بالتواء خفيف في المفصل.

في المقابل، كشفت التقارير الطبية عن إصابة سلطان الغنام بارتفاع في درجة حرارته، نتيجة الإنفلونزا، ما دفع المدير الفني روي فيتوريا، لاستبداله بحمد المنصور في الدقيقة 59.