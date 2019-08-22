رسميا ماثيو جورمان يرحل عن الاتحاد

الخميس 22 أغسطس 2019
ماثيو جورمان
أعلن نادي الاتحاد عن إنهاء التعاقد رسميًا مع الأسترالي ماثيو جورمان، بالتراضي بين الطرفين.
ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي..
"قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي الشكر للاعب الأسترالي ماثيو جورمان على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الماضي، بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي بالتراضي وإجراء مخالصة مالية معه.
وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل."
وكان ماثيو جورمان قد انتقل لصفوف الاتحاد في يوليو 2018، قادمًا من سوون بلووينجز الكوري الجنوبي، وشارك اللاعب في 11 مباراة بدوري المحترفين بالموسم الماضي.
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