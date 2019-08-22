شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا رسميا لمواجهة أوزبكستان وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمن العرض أن يتحمل الاتحاد الأوزبكى لكرة القدم كافة تكاليف المباراتين، بالإضافة لتذاكر طيران المنتخب الأولمبى المصرى والتنقلات والإقامة وغيرها.
واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق.
وصرح أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد أن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و 10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليا وتقاما داخل مصر ، ويتم المفاضلة حاليا في إقامة كل منها خارج القاهرة بين ستادات الإسماعيلية والسويس والأسكندرية.
ومن المقرر أن يصل القاهرة يوم 5 سبتمبر المنتخب السعودي بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري قائمة لاعبيه نهاية أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر ويستمر حتى موعد المباراة الثانية.
يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي المصري يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.
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