شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأخير بالقاهرة غدا قبل مباراة بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الاول بالزمالك ، خوض المران الأخير غدا في الخامسة مساءا علي ملعب النادي قبل مباراة بطل الصومال على ستاد برج العرب .

ويغادر الفريق عقب المران ، متوجها الي الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهه بطل الصومال السبت المقبل علي ملعب برج العرب ، في اياب دور ال 64 التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة