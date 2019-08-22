شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأخير بالقاهرة غدا قبل مباراة بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الاول بالزمالك ، خوض المران الأخير غدا في الخامسة مساءا علي ملعب النادي قبل مباراة بطل الصومال على ستاد برج العرب .
ويغادر الفريق عقب المران ، متوجها الي الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهه بطل الصومال السبت المقبل علي ملعب برج العرب ، في اياب دور ال 64 التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة
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