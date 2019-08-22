شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. جلسة سريعة بين ميتشو واللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق مران الفريق الاول بأداء اللاعبين لفقره تأهيل خفيفة لمده 15 دقيقه تحت قياده انطونيوو مدرب الاحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني ، جلسه سريعه مع اللاعبين بمنتصف الملعب بحضور معاونيه ،شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها بالتدريبات .

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة