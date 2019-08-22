شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يحصل على راحة من مران الزمالك قبل مباراة ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل ايمن حفني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، علي راحه من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى. وفضل الجهاز الفني اداء اللاعب لبرنامج تأهيلي بجمانيزيوم النادي وعدم خوضه التدريبات الجماعية ، وذلك لتجهيزه بشكل افضل والوصول به الي اعلي فورمه بدنيه . Advertisements ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة

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