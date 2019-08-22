شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى لثلاثى حراس الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن طاهر مدرب حراس الفريق الأول بنادى الزمالك، على تخصيص برنامج تأهيل خاص لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، وذلك استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

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وتواجد طاهر وثلاثي الحراس فى ملعب نادى الزمالك قبل انطلاق المران بربع ساعة حيث قام ثلاثى حراسة مرمى الأبيض بالجرى حول الملعب فى إطار سعى أيمن طاهر للوصول بالثلاثي إلى أعلى معدل من اللياقة البدنية.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادى لمواجهة ديكاداها، كان الفريق الأبيض قد فاز فى لقاء الذهاب على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة، الذى أقيم يوم الجمعة الماضى، على استاد برج العرب، بعدما وافق الفريق الصومال على إقامة المباراتين فى مصر.