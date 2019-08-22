شكرا لقرائتكم محمد يوسف يحسم قائمة الأهلي في مواجهة إطلع بره.. تعرف على المستبعدين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو ورمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول ومحمد هاني من مباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان في بطولة أفريقيا للإصابة ولاراحة بعض اللاعبين. وأعلن محمد يوسف قائمة الفريق لمواجهة إطلع بره المقرر لها السابعة من مساء غد الجمعة ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وجاءت قائمة الأهلي كالتالي.. محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأيمن اشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي. وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف يحسم قائمة الأهلي في مواجهة إطلع بره.. تعرف على المستبعدين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.