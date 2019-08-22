19 لاعبا يتقدمهم ديانج فى قائمة الأهلى لمباراة اطلع برة...

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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد أطلع برة أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة الفريق لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة الفريق لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلى ضد أطلع برة

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحى خط الوسط: حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسام عاشور وجيرالدو خط الهجوم: صلاح محسن وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايى.

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