شكرا لقرائتكم ثروت سويلم : دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـfan id... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تقرر دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـfan id و تطبيق السيناريو المستخدم فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المنقضى.
تابع سويلم لـ " الخليج 365" سيتم عقد إجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسئولو شركة تذكرتي من أجل تطبيق النظام فى الدورى الجديد بإستخراج fan id لكل مشجع إلى جانب المدربين و اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.
أضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن تجربة تذكرتي أثبتت نجاح ساحق فى تنظيم دخول الجماهير للمباريات إلى جانب الإنهاء على السوق السوداء لبيع التذاكر و سيتم عقد أكثر من إجتماع مع الجهات المسئولة لتطبيق نظام تذكرتي.
كانت هذه تفاصيل خبر ثروت سويلم : دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـfan id... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.