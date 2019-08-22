شكرا لقرائتكم ثروت سويلم : دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـfan id... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تقرر دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـfan id و تطبيق السيناريو المستخدم فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المنقضى.

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تابع سويلم لـ " الخليج 365" سيتم عقد إجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسئولو شركة تذكرتي من أجل تطبيق النظام فى الدورى الجديد بإستخراج fan id لكل مشجع إلى جانب المدربين و اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.

أضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن تجربة تذكرتي أثبتت نجاح ساحق فى تنظيم دخول الجماهير للمباريات إلى جانب الإنهاء على السوق السوداء لبيع التذاكر و سيتم عقد أكثر من إجتماع مع الجهات المسئولة لتطبيق نظام تذكرتي.