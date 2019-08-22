شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز طارق حامد لمباراة بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول ، تدريبات تأهيل بالجمانيزيوم علي هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي .

يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع ، لطارق من قبل الجهاز الفني لتجهيزه بشكل مثالي للمرحلة المقبلة

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، ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.