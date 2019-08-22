شكرا لقرائتكم يوفنتوس يفقد ساري في أول مباراتين بسبب الالتهاب الرئوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأكد غياب المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي عن مقعد المدير الفني للفريق خلال أول مباراتين ليوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم بسبب تأثر ساري بإصابته بالتهاب رئوي.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإيطالي يوم السبت، وما زال ساري يعاني من الالتهاب الرئوي الذي أصيب به مؤخرا.

وكان ساري، الذي فاز مع تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، انتقل لتدريب يوفنتوس هذا الصيف، ولكن سيغيب عن بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي حيث تأكد عدم وجوده مع الفريق على مقعد المدير الفني خلال مباراتيه أمام بارما يوم السبت المقبل ثم أمام نابولي في 31 أغسطس الحالي، حسبما أفاد النادي يوم الخميس.

وأصيب ساري بالتهاب رئوي بعدما عانى في بداية الأمر من الإنفلونزا. وأكد النادي أن حالة المدرب تتحسن ولكنه بحاجة لمزيد من العلاج والراحة ما يمنعه من التواجد مع الفريق في الملعب خلال مباراتي بارما ونابولي.