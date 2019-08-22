موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

نتابع معكم موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة المرتقبة في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يواجه المارد الأحمر بطل الدوري المصري نظيره بطل جنوب السودان لتحديد الفريق المتأهل منهما إلى دور الـ 32.

ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 8 كؤوس، وشارك بكأس العالم للأندية أكثر من مرة وحصل على مراكز متقدمة فيها.

موعد مباراة الأهلي واطلع برة

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع منافسه اطلع برة في إطار منافسات دور الـ 64 ” الدور التمهيدي” من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء.

وواجه الأهلي بطل جنوب السودان اطلع بره، في مباراة الذهاب على استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز في تلك المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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ومن المنتظر أن يتم بث مباراة الأهلي واطلع برة على قناة “أون سبورت” المفتوحة على النايل سات، والتي أذاعت لقاء الذهاب.

يذكر أنه تم تغيير نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا وأصبح دور المجموعات يضم 16 فريقا بدلا من ثمانية كما في السابق، وتبدأ مرحلة خروج المهزوم من دور الثمانية.

وكان الأهلي خسر آخر المباريات التي لعبها وكانت في بطولة كأس مصر أمام نادي بيراميدز الذي استطاع تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الرابعة على التوالي بهدف دون مقابل حيث فشل لاعبو المارد الأحمر في تسجيل أي أهداف، وأعلنت إدارة الأهلي بعد اللقاء إقالة مدرب الفريق مارتن لاسارتي وجاري البحث خلال الفترة الحالية على من يتولى القيادة الفنية للأهلي.