نتيجة مباراة النصر اليوم أمام العدالة في الجولة الأولي بالدوري السعودي

نتيجة مباراة النصر وضمك، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حيث اللقاء الذي يجمع بين النصر وضمك في أولي مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لهذا الموسم، وتترقب الجماهير مباراة النصر اليوم في بداية مشوار النصر نحو تحقيق اللقب، ومن المقرر ان تقام مباراة النصر ضد ضمك اليوم الخميس الموافق 22-8-2019 في الأسبوع الأولي بدوري محمد بن سلمان في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة النصر ضد ضمك مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية، وذلك من خلال قناة KSA Sport HD1 بتعليق فهد العتيبي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة النصر وضمك

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