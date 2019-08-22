ملخص نتيجة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي اليوم

ملخص نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم في افتتاح دوري محمد بن سلمان، حقق نادي النصر العالمي فواً على ضيفه ضمك الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى بهدفين مقابل لا شئ، سجل اهداف النصر جوليانو وحمدلله

تشكيلة النصر العالمي أمام ضمك اليوم، برادلي جونس حارس العرين، العبي، مادو، مايكون، الغنام بالدفاع، وفي خط الوسط جوليانو، الخبيري، الدوسري، المرابط، وفي الهجوم أحمد موسى وعبدالراق حمدلله

مباراة النصر وضمك هي مباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى للموسم الجديد من الدوري السعودي على الهواء مباشرة من ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

بدأت مباراة النصر ضد ضمك سريعة بهجوم من نادي النصر لتسجيل الهدف الأول في اللقاء، ويستمر التعادل السلبي قائم

هبط أداء النصر بعد مرور 15 دقيقة من هجوم ضاغط على الضيوف، وتعادل سلبي دون أهداف هي نتيجة اللقاء الآن

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الدقيقة 24، يسجل جوليانو الهدف الأول للنصر بعد تمريرة رائعة من أحمد موسى ليسجل منها الهدف الأول

الدقيقة 32، يصوب عبد الرخمن عبيد كرة يتصدى لها حارس ضمك

الدقيقة 47 يسجل حمدلله الهدف الثاني للنصر في مرمى ضمك بعد تمريره من مواطنه أمبرابط

الدقيقة 67 كاد الضيوف يقلصوا الفارق عن طريق محسن ياجور