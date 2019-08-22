تألق العالمي: ملخص نتيجة مباراة النصر وضمك دوري بن سلمان لكرة القدم

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ملخص نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي، يبدأ العالمي رحلة الحفاظ على لقبه المحلي عندما يلتقي أمام فريق ضمك الصاعد حديثاً للبطولة في إطار الجولة الأولى من دوري بن سلمان لكرة القدم وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، حيث من المفترض أن تكون المواجهة سهلة نسبياً على أصحاب الأرض في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها بقيادة النجم المتألق عبد الرزاق حمد الله، نرصد نتيحة ماتش النصر وضمك.
نتيجة النصر وضمك اليوم
من المقرر أن يقام اللقاء مساء اليوم الخميس الساعة السابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية وستقوم قناة ksa sport hd1 بإذاعة اللقاء بالتغطية المميزة كما تعود الجمهور للاستمتاع بالمباراة المشوقة في افتتاحية المسابقة المحلية، وبعد أن تمكن النصر من التأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا على حساب الوحدة الإماراتي بعد التغلب عليهم في عقر دارهم، يسعى المدير الفني روي فيتوريا إلى تحقيق انطلاقة قوية على المستوى المحلي وبعث رسالة مطمئنة للمشجعين في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة من أجل الظفر بلقب الدوري بالموسم الكروي الجديد.
ملخص مباراة النصر وضمك
كشف الاتحاد السعودي عن طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء على أرضية الميدان، سيكون الأسترالي ماثيو كانغر هو حكم الساحة ويعاونه كلاً من مارك رول وماكسيني والحكم الرابع ألكسندر كافانا.
وسيحاول عبد الرزاق حمدالله نجم النصر في مواصلة رقمه التهديفي المميز كأطول سلسلة تسجيل بعدما تمكن من هز شباك المنافسين في آخر 13 مباراة لعبها في المسابقة.
تشكيلة العالمي الرسمية جاءت كالآتي: برادلي جونز – العبيد – مادو – مايكون – الغنام – جوليانو – الخيبري – الدوسري – امرابط – أحمد موسى – عبدالرزاق حمدالله.
- وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة لإجراء الاحماءات الأخيرة قبل صافرة البداية، ويقوم المحللين بشرح نقاط القوة بالفريقين.
- انطلقت مباراة النصر وضمك الآن وهجوم قوي للغاية من جانب اصحاب الارض لإحراز هدف التقدم مبكراً.
- بعد مرور 10 دقائق لا تزال النتيجة هي تعادل سلبي ولم ينجح أي من الفريقين من تهديد مرمى الآخر.
- لاعب الوسط جوليانو يسجل الهدف الأول للنصر بعد تيكي تاكا رائعة من اللاعبين في الدقيقة 24.
- انتهى الشوط الاول بين النصر وضمك بتقدم فارس نجد بهدفين دون رد، نترقب ما سوف تشهده دقائق شوط المباراة الثاني.
- أداء اكثر من جيد للاعبي النصر السعودي على المستوى الدفاعي والهجومي وهذا يُبشر بالخير لجمهور العالمي.
- انتهت المباراة بفوز النصر على ضمك بهدفين نظيفين.