بهدفي جوليانو وحمدلله تعرف على ملخص نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم

افتنص نادي النصر حامل اللقب نقطتين هامتين في أفتتاح مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد بعد الفو على ضمك بهدفين مقابل لا شئ على ملعبه ووسط جماهيره بالرياض مساء اليوم الخميس

أحمد موسى والمغربي حمدلله يقودا هجوم العالمي حامل اللقب اليوم في مباراته الأولى في افتتاح مباريات الدوري السعودي ضد ضمك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، اللقاء ينطلق خلال دقائق

ويظهر المحلل المصري أحمد عفيفي في الأستوديو التحليلي لمباراة النصر ضد ضمك على الرياضية السعودية، ويتوقع أغلب الملاحظون أن يحقق النصر العالمي أنتصار كبير على ضيفه اليوم في افتتاح مبارياته

صعد اللاعبون والحكام إلى أرضية ملعب المباراة التي تنطلق خلال ثواني وسط حضور جماهيري كبير

بدأ نادي النصر مهاجماً في الدقائق الأولى وكاد يسجل أولى الأهداف لولا براعة حارس ضمك، وبعدها يهدأ اللقاء قليلاً، مع خشونة من لاعبي ضمك تجاه لاعبي العالمي لإيقاف خطورتهم,

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الدقيقة 24 سجل النصر الهدف الأول عن طريق المحترف حوليانو بعد تمريرة من حمدلله ثم أحمد موسى ثم جوليانو

الدقيقة 32 عبد الرحمن عبيد يصوب كرة في طريق المرمى، يتصدى لها حارس مرمى ضمك بكفاءة عالية

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يسجل المغربي حمدلله الهدف الثاني للنصر في مرمى ضمك قبل نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني لم يشهد فرص حقيقة من جانب الفريقين لتسير المباراة في إلى نتيجة الشوط الأول تفوق النصر بهدفين مقابل لا شئ