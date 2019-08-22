نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم الخميس في الأسبوع الأول بدوري محمد بن سلمان

نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم، حيث تقام مباراة النصر وضمك في الأسبوع الأول من الدوري السعودي 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وسط أجواء جماهيرية كبيرة، وستكون مباراة النصر ضد ضمك اليوم منقولة من خلال قناة KSA Sport HD1 بتعليق فهد العتيبي.
ويحاول نادي النصر تحقيق الفوز في مستهل مشوار الفريق في الدوري السعودي لهذا الموسم، وخاصة أنه الفريق سيواجه فريق ضمك أحد الوافدين الجدد على الدوري السعودي، والذي نجح في التاهل لدوري محمد بن سلمان لهذا الموسم عقب حصوله على المركز الثاني في دوري الدرجة الاولي برصيد 64 نقطة.
من المتوقع أن يكون تشكيل النصر اليوم امام ضمك كالتالي: برادلي جونز – العبيد – مادو – مايكون – الغنام – جوليانو – الخيبري – الدوسري – امرابط – أحمد موسى – عبدالرزاق حمدالله.
بث ماشر أهلي جدة والعدالة
نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولي بالدوري السعودي.
- بداية قوية من جانب فريق ضمك في محاولة لخطف هدف أمام العالمي.
- الهدف الاول يضيع من النصر في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، وتظل نتيجة مباراة النضر وضمك حتى الآن هي التعادل السلبي دون أهداف.
- الهدف الأول للنصر في الدقيقة 25 عن طريق جوليانو، وتصبح النتيج 1-0 لصالح النصر.
- الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 45 عن طريق عبدالرزاق حمدالله، وتصبح النتيجة 2-0 للنصر.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم النصر على ضمك بهدفين دون رد.
- بداية الشوط الثاني.
- محاولات للنصر من أجل تسجيل ثالث الأهداف مع وصولنا للدقيقة 61.
- النصر يضيع ثالث الأهداف في الدقيقة 70، وتظل نتيجة الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك الآن هي 2-0 للنصر.
- نهاية المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد، ويحصل العالمي على أول 3 نقاط بالدوري.