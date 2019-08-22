نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم الخميس في الأسبوع الأول بدوري محمد بن سلمان

نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم، حيث تقام مباراة النصر وضمك في الأسبوع الأول من الدوري السعودي 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وسط أجواء جماهيرية كبيرة، وستكون مباراة النصر ضد ضمك اليوم منقولة من خلال قناة KSA Sport HD1 بتعليق فهد العتيبي.

ويحاول نادي النصر تحقيق الفوز في مستهل مشوار الفريق في الدوري السعودي لهذا الموسم، وخاصة أنه الفريق سيواجه فريق ضمك أحد الوافدين الجدد على الدوري السعودي، والذي نجح في التاهل لدوري محمد بن سلمان لهذا الموسم عقب حصوله على المركز الثاني في دوري الدرجة الاولي برصيد 64 نقطة.

من المتوقع أن يكون تشكيل النصر اليوم امام ضمك كالتالي: برادلي جونز – العبيد – مادو – مايكون – الغنام – جوليانو – الخيبري – الدوسري – امرابط – أحمد موسى – عبدالرزاق حمدالله.

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نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم