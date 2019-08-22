ثنائية رائعة: الآن نتيحة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

تعرف على نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الكرة السعودية اللقاء الحاسم الذي يجمع بين النصر ضد ضمك ضمن مرحلة افتتاح دوري كأس الأمير بن سلمان في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت الرياض من أجل حصد الثلاث نقاط الأولى لأصحاب الارض، نتابع معكم ملخص النصر وضمك، وتمكن العالمي من حصد اللقب السابع عشر في تاريخه بعدما تُوح باللقب الموسم الماضي وتفوق على الهلال الذي كان على مقربه من خطف البطولة لصالحه ولكن انتصارات المنافس المتتالية في الأمتار الأخيرة قلبت كل الموازين.

مباراة النصر وضمك

غيابات بالجملة تضرب النصر قبل انطلاق مواجهة اليوم، حيث سيفتقد خدمات الكثير من اللاعبين المؤثرين مثل بيتروس وعمر هوساوي ويحيي الشهري ولاعب الوسط عبد العزيز الجبرين وغيرهم من الأسماء الهامة في صفوف الفريق، ويأمل المدرب أن يكون العناصر المتاحة جاهزة بدنياً على المستطيل الأخضر.

نتيجة ماتش النصر وضمك

يُذكر إن العالمي لم يتلقى أي هزيمة في المباريات الحادية عشر الافتتاحية التي خاضها بدوري المحترفين، حيث فاز ثمان مرات مقابل ثلاث تعادلات، ويسعى إلى مواصلة سجله الرائع.

التشكيل الأساسي للعالمي أمام ضمك هو: حراسة المرمى: برادلي جونز، خط الدفاع: العبيد – مادو – مايكون – الغنام، الوسط: الخيبري – الدوسري – امرابط – جوليانو، وفي الهجوم: أحمد موسى – عبدالرزاق حمدالله.