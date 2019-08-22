وفاة مهاجم الزمالك السابق جونيور أجوجو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المهاجم الغاني جونيور أجوجو، لاعب الزمالك السابق، عن عمر يناهز 40 عاما.

المهاجم الغاني توفي في العاصمة البريطانية لندن، صباح الخميس22 أغسطس، إثر تعرضه لجلطة في المخ، بحسب صحيفة “غانا سوكر نت”.

Advertisements

يذكر أن المهاجم الغاني جونيور أجوجو كان يعاني من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية، وذلك منذ عام 2014.

وكان جونيور أجوجو قد لعب 27 مباراة دولية مع المنتخب الغاني أحرز خلالها 11 هدفا، كما تألق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 وانتقل للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية التالية وسجل 4 أهداف في 16 مباراة.

وبدأ جونيور أجوجو مسيرته مع فريق شيفيلد وينزداي ولكنه تركه للعب في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد لإنجلترا للعب مع فريق كوينز بارك رينجرز في 2002 قبل أن ينتقل لبرينتفورد، واشتهر اسم أجوجو مع فريق بريستول روفرز الذي سجل معه 40 هدفا في ثلاثة مواسم، وانتقل إلى نوتينجهام فورست في 2006 وساعدهم في الصعود لدوري الدرجة الأولى، وأنهى مسيرته مع فريق هيربرنيان الاسكتلندي.