الاتحاد المتعافي يهدد طموح الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
يضع الاتحاد تجارب العام الماضي المريرة أمام عينيه، عندما يخوض أول مواجهاته أمام الرائد بالجوهرة المشعة، ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويسعى إلى استثمار نشوته وعافيته التي أهلته للصعود لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا، والانتصار في البطولة العربية للأندية الأبطال.
يطمح العميد أن يضرب هجومه بالقوة نفسها التي يكون عليها في مبارياته الآسيوية والعربية، بينما يأمل الرائد في انتزاع أول فوز له بالدوري خارج أرضه، بعد التدعيم الكبير لصفوفه في الأونة الأخيرة والتي اختتمها بالسوري المحنك جهاد حسين.
مدرب الاتحاد:
التشيكي خوزيه سييرا
مدرب الرائد:
البلجيكي بيسنك هاسيالملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)
الجولة 1
التوقيت 20.50 م
درجة الحرارة 36
قبل المباراة
- يعتمد مدرب الاتحاد سييرا في الضغط على الخصم بملعبه وعدم منح المساحات.
- يتميز العميد بقوة هجومية ضاربه بوجود الثلاثي بريجوفتش ورومارينهو وهارن كمارا.
- عودة المغربي مروان داكوستا تعيد الهيبة والاطمئنان لخط ظهر الاتحاد.
- يفتقد الرائد لرأس حربة صريح نتيجة تأخر انضمام الكولومبي ماركو بيريز وإعارة صالح الشهري للهلال.
- يعتمد هاسي على تأمين الدفاع واستغلال سرعة السوادي والزين والمغربي فوزير في المرتدات.
- يعيش الرائد نشوة بعد انضمام الثنائي السوري جهاد الحسين ومحمد الدوسري لمعسكر الفريق.
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