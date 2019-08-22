الاتحاد المتعافي يهدد طموح الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يضع الاتحاد تجارب العام الماضي المريرة أمام عينيه، عندما يخوض أول مواجهاته أمام الرائد بالجوهرة المشعة، ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويسعى إلى استثمار نشوته وعافيته التي أهلته للصعود لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا، والانتصار في البطولة العربية للأندية الأبطال.

يطمح العميد أن يضرب هجومه بالقوة نفسها التي يكون عليها في مبارياته الآسيوية والعربية، بينما يأمل الرائد في انتزاع أول فوز له بالدوري خارج أرضه، بعد التدعيم الكبير لصفوفه في الأونة الأخيرة والتي اختتمها بالسوري المحنك جهاد حسين.

مدرب الاتحاد:

التشيكي خوزيه سييرا

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مدرب الرائد:

البلجيكي بيسنك هاسيالملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

الجولة 1

التوقيت 20.50 م

درجة الحرارة 36

قبل المباراة