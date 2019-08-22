مفاجأة خاصة لجماهير الوحدة أمام الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
وعد مدرج الوحدة التاريخي بدعم الفريق الأول لكرة القدم بفعاليات مختلفة في المدرجات تحدث للمرة الأولى في الملاعب السعودية خلال افتتاحية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بضاحية الشرائع ضد نادي الاتفاق.
وكان المدير الفني للفريق الأول بنادي الوحدة أغلق التمارين تحسبا لتسريبات خطة الفريق في مستهل الدوري، والذي يعد بفريق مميز من خلال المعسكر الإعدادي الذي أقامه الفريق في سلوفينيا وتطعيم الفريق بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب الذين يتوقع لهم تحقيق أهداف الإدارة الجديدة.
وأقام رئيس النادي سلطان أزهر، والمشرف العام على كرة القدم المهندس توفيق تونسي مأدبة عشاء للاعبين بعد انتهاء التدريب المغلق أمس الأول، حرصا على زيادة التناغم بين اللاعبين والإدارة.
وحرصت إدارة الوحدة على منح لاعبي الفريق جرعات تثقيفية من خلال محاضرة تحكيمية عن مستجدات قانون كرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.
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