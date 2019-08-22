شكرا لقرائتكم ثروت سويلم: استاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلى عقب أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي ضد نادي أطلع برة مباريات الأحمر على استاد القاهرة آخر نوفمبر كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن استاد القاهرة سيستضيف مباريات الأهلي عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. تابع سويلم لـ "الخليج 365" يتم تجهيز استاد القاهرة لاستضافة مباريات المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تحت 23 سنة ، وبعدها سيستضيف مباريات فريقي الأهلى و الزمالك. Advertisements

الاهلي ضد نادي أطلع برة لن تلعب على استاد القاهرة عقد اليوم اجتماع أمني لمناقشة اقامة مباريات فريق الزمالك والأهلي بستاد القاهرة خلال الموسم المقبل 2019 -2020، حيث كلف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد لحضور الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة على اقامة مباريات الاهلي و الزمالك فى الدوري و البطولات الأفريقية على استاد القاهرة. عقد اليوم اجتماع أمني لمناقشة اقامة مباريات فريق الزمالك والأهلي بستاد القاهرة خلال الموسم المقبل 2019 -2020، حيث كلف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد لحضور الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة على اقامة مباريات الاهلي و الزمالك فى الدوري و البطولات الأفريقية على استاد القاهرة.

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