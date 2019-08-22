شكرا لقرائتكم مصر تحصد برونزية جديدة فى منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز السباح المصري أحمد سالم بالميدالية البرونزية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة. Advertisements وجاء السباح المصري ثالثا في سباق ٤٠٠ متر متنوع بعدما حقق زمنا قدره ٤ دقائق و٢٨ ثانية و٣٥ جزء من الثانية. وجاء زميله المصري ياسين الشماع في المركز السادس بنفس السباق بعدما قطع المسافة في زمن قدره ٤ دقيقة و٣٧ ثانية و٧٠ جزء من الثانية.

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