شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإسماعيلى يكشف حقيقة رحيل "نيمار" عن الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي أن ناديه لن يفسخ عقده مع الوافد الجديد خليل حجي نيمار .

وأوضح المنياوي: "ليس هناك نية لرحيل نيمار، تعاقدنا مع اللاعب عن قناعة تامة بمستواه ونجح اللاعب في لفت الأنظار أثناء التدريبات والمباريات الودية وليس صحيحا اننا مازلنا نضعه تحت الاختبار " .

وأضاف المنياوي:" اهتمام الاسماعيلي منصب في الوقت الحالي علي التعاقد مع مهاجم وظهير ايسر فقط ومازالت المشاورات جارية بشأن عدد اللاعبين سواء داخليا أو خارجيا ولم نحسم هذا الملف حتي الوقت الراهن" .

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.