شكرا لقرائتكم الألعاب الإفريقية .. عبد الخالق البنا يحصد فضية التجديف 500 متر فردى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج عبد الخالق البنا لاعب مصر في التجديف بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 500 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف محمد ثابت عبدالله. وكان عبدالخالق البنا حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق1000 متر. Advertisements فيما حصدت السباحة المصرية، سارة سليمان، الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات السباحة بدورة الألعاب . وجاءت السباحة في المركز الثالث بسباق ١٠٠ متر صدر بزمن قدره ١ دقيقة و١٣ ثانية و٣٦ جزء من الثانية. وحلت بطلة جنوب إفريقيا روث تيسا تشوم في المركز الأول وحصدت الذهبية ، في إطار السباث المقام بمدينة كازبلانكا العاصمة المغربية.

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