شكرا لقرائتكم أول تعليق لأشرف زكى نقيب الممثلين بعد فوزه فى انتخابات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف زكى، نقيب الممثلين والمرشح الفائز بمنصب أمين صندوق نادى الزمالك بالتزكية أنه ينتظر قرار الجمعية العمومية للنادى مطلع سبتمبر المقبل باعتماد نتيجة انتخابات النادى التكميلية. أضاف أشرف زكى أنه سيكشف عن خططه المستقبلية فور اعتماد الجمعية العمومية للأعضاء الجدد ونتيجة الانتخابات التى دعا إليها مجلس الإدارة الحالى برئاسة المستشار مرتضى منصور. Advertisements ودعا مجلس إدارة نادى الزمالك لانتخابات تكميلية على 3 مقاعد شاغرة فى منصب العضوية، بالإضافة إلى أمين الصندوق خلفا للراحل حازم ياسين الذى توفى قبل أشهر. وتقدم كل من أشرف زكى لمنصب أمين الصندوق، وللعضوية كل من حمادة أنور وأحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح والذين فازوا بالتزكية. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر المقبل والتى تم الدعوة إليها لاعتماد ميزانية النادى.

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