شكرا لقرائتكم الرامى عزمى محيلبة يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الرامى عزمى محيلبة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصد برونزية الخرطوش فى كأس العالم فى منافسات الاسكيت المقام فى فنلندا. Advertisements وجاء تأهل محيلبة للنهائيات بعدما حقق 122 طيب من أصل 125 . وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين ، أحمد توحيد وأحمد قمر و عبد العزيز محيلبة وسيركيس مارتيان و مصطفى إسماعيل بخلاف عزمى محيلبة .

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