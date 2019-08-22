شكرا لقرائتكم ديكاداها يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الزمالك فى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة، الذى أقيم يوم الجمعة الماضى، على استاد برج العرب، بعدما وافق الفريق الصومال على إقامة المباراتين فى مصر.
وكان طارق يحيى قد قاد الزمالك فى مباراة الذهاب بشكل مؤقت ثم أسند الأبيض المهمة إلى الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق الذى سيكون أول لقاء رسمى له فى قيادة الأبيض هو القادم أمام ديكاداها.
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