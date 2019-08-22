شكرا لقرائتكم ديكاداها يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الزمالك فى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لفريق ديكاداها الصومالى، على الدخول فى معسكر مغلق، اليوم الخميس، فى مدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك، التى ستقام بعد غد السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة، الذى أقيم يوم الجمعة الماضى، على استاد برج العرب، بعدما وافق الفريق الصومال على إقامة المباراتين فى مصر.

وكان طارق يحيى قد قاد الزمالك فى مباراة الذهاب بشكل مؤقت ثم أسند الأبيض المهمة إلى الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق الذى سيكون أول لقاء رسمى له فى قيادة الأبيض هو القادم أمام ديكاداها.