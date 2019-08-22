الاهلي ضد نادى أطلع برة .. تدريبات خفيفة لوليد أزارو...

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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد نادى أطلع برة إكتفى وليد ازارو مهاجم الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة. إكتفى وليد ازارو مهاجم الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة. Advertisements وتأتي تدريبات أزارو الخفيفة في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق له وغاب عن المران الجماعي. الاهلي ضد نادى أطلع برة ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ 64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غد الجمعة علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ 64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غد الجمعة علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وحقق الأهلي فوزا كبيرا علي إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ.

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