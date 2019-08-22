شكرا لقرائتكم محمد محمود يشارك فى مران خاص للتسديد الكرات الثابتة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك محمد محمود لاعب الاهلي العائد للتدريبات مؤخراً بعد غياب عدة أشهر للأصابة بقطع في الرباط الصليبي في فقرة خاصة للتدريب على الكرات الثابتة.
وعاد محمد محمود للتدريبات التأهيلية مؤخراً قبل أن يشارك خلال مران اليوم في فقرة خاصة للتسديات الثابة مع مجموعة أخرى من اللاعبين أبرزهم صلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو وأحمد الشيخ تحت قيادة محمد يوسف.
ويدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة.
وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا علي إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ.
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